مصرع سيدة وإصابة شخصين آخرين إثر تصادم سيارتين فى القصاصين بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

لقيت سيدة مصرعها وإصابة شخصين آخرين نتيجة تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق "المعاهدة" أمام قرية "أم عزام" دائرة مركز شرطة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من اللواء هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية بمدن القناة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي علي طريق المعاهدة بجوار منطقة "المشاعلة" مركز شرطة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث الذى أسفر عن مصرع سيدة وإصابة شخصين أخرين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين التخصصى لإسعافهم ورعايتهم طبيا كماتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

جار تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين والتصريح بدفن الجثمان.