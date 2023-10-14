الرئيسية أخبار عاجلة مصادر مطلعة: السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط السبت، 14 أكتوبر 2023 03:18 م معبر رفح كتب محمد عبد العظيم مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط. معبر رفح مصر اخبار مصر القاهرة الاخبارية فلسطين غزة اسرائيل امريكا دعم فلسطين مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة