محمد الديب نقيبا للأطباء بقنا

قنا صابر سعيد

أسفرت انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة قنا، عن فوز الدكتور محمد الديب، مدير مستشفي قنا العام بمقعد نقيب الأطباء، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات.

وكان توافد الأطباء على مقر نادي قنا الرياضي، للإدلاء بأصواتهم بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء قنا 2023، والتي استمرت عملية التصويت حتى الخامسة من مساء الجمعة، وذلك لاختيار النقيب و 4 من أعضاء المجلس من خلال عملية التصويت السري، تحت إشراف قضائي كامل.

وجرت المنافسات في انتخابات الأطباء بقنا بين 13 مرشحًا بينهم 4 على مقعد النقيب هم: أشرف الهواري، بدوي محمد المعاون، عبدالقادر الهاشمي، محمد الديب، و5 مرشحين يتنافسون على مقعدي العضوية فوق السن وهم: حسن مبارك، حيدر عبدالحميد محمود، عبدالقادر الهاشمي، علي العبد حسن، محمود عبد المولى معوض، و4 مرشحين على مقعد العضوية تحت السن وهم أحمد رمضان مغربي، عبدالعزيز طايع، محمود عباس، يوسف شيبة الحمد.