محافظ بنى سويف يشهد احتفالية تسليم أجهزة عرائس للفتيات الأولى بالرعاية.. صور

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، احتفالية مديرية التضامن وعدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية وبعض أعضاء مجلس النواب، لتسليم أجهزة عروس للفئات الأولى بالرعاية، وذلك بحضور الدكتورة إنجي حسن وكيل وزارة التضامن، هاني الجويلى رئيس المدينة، ومسؤولي الجمعيات والمؤسسات المشاركة في الفعالية.

وخلال الاحتفالية، التي أقيمت بالصالة المغطاة لنادي سيتي كلوب بمدينة بني سويف، سلم المحافظ عددًا من الأجهزة الكهربائية ومستلزمات تجهيز العرائس المقدمة من الجمعيات الأهلية، تحت إشراف وتنسيق من مديرية التضامن، وتشمل عدداً من الأجهزة المنزلية والكهربائية والمفروشات وغيرها من مستلزمات تجهيز العرائس التى تم اصطفافها على سيارات بمدخل الاستاد خارج الصالة المغطاة، لتوزيعها على المستفيدات الأولى بالرعاية من مختلف مراكز المحافظة.

وهنأ المحافظ، العرائس بمناسبة قرب الزفاف، معربا عن حرصه على المشاركة في هذه الفعالية التي تسهم في إدخال السرور عليهن مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني ، لاسيما وأن بني سويف كانت من المحافظات السباقة التي أدركت مدى أهمية المجتمع المدني ، وسعت لتعزيز ذلك الدور ، والذي تُوج بتوقيع أول وثيقة عمل أهلي لتوحيد جهود المجتمع المدني والتي تشارك فيها حاليا 100 جمعية ومؤسسة أهلية ، لتعظيم العائد من الجهود المجتمعية وتوحيد الجهود وتحقيق التكامل وفق رؤية مشتركة ، وذلك في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية المجتمع المدني في دفع رؤية مصر 2030 التنموية.

كما كرم المحافظ مسؤولي الجمعيات والمؤسسات المشاركة في تجهيز العرائس وسلمهم شهادات تقدير نظير مساهماتهم في تجهيز العرائس للزفاف والزواج.