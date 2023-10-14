حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مركز شباب السلطانى بتكلفة 2 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

تشهد قرى مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف ، تنفيذ العديد من المشروعات فى قطاع الشباب والرياضة ، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وشهدت قرية السلطانى إنشاء مركز شباب قرية السلطاني، بعد تطويره ورفع كفاءته، بتكلفة 2 مليون و300 ألف جنيه، وشملت أعمال تطوير المبنى الإدارى وتنجيل الملعب بالنجيل الصناعي وإنشاء سور لمركز الشباب، حيث يمثل المركز إضافة مميزة لمنظومة الخدمات بالقرية في قطاع الشباب والرياضة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الخدمات وتحسين المرافق بالريف المصري.

من حانبة أكد الدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف ، اهتمام الدولة بقطاع الشباب والرياضة لتحسين جودة الخدمات ودعم وتوسيع قاعدتي الممارسة والمنافسة الرياضية وتوفير بيئة رياضية لجميع فئات أفراد المجتمع، مشيراً أن المحافظة تشهد نهضة رياضية كبيرة من خلال افتتاح مراكز شباب جديدة، إضافة إلى الملاعب الخماسية والشبابية والقانونية، بهدف توفير سبل الدعم والرعاية للرياضين من أبناء المحافظة لأنهم هم أمل الغد وثروة مصر التي يجب علينا استثمارها.





