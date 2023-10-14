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محافظ الوادى الجديد يستقبل وفود "الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور"

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:26 م
محافظ الوادى الجديد يستقبل وفود "الملتقى التسويقى المصرى الثالث للتمور" محافظ الوادي الجديد يستقبل وفود الملتقى
الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، وفد ضيوف الملتقى التسويقي المصري الثالث للتمور الذي يقام على مدار يومي 14 15 أكتوبر الجارى، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط واللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء أشرف عطية محافظ أسوان والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية والدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والدكتور أحمد سامي نائب محافظ سوهاج، والسفير محمد مارم سفير جمهورية اليمن، و شيخنا إمباكي القنصل العام لدولة السنغال بجدة والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي ولفيف من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.
 
 ويشارك بالملتقى 95 عارض من الشركات والمصانع والجمعيات والمنصات ورواد الأعمال من محافظات الجمهورية وعدد من الدول العربية، كما تشمل الفعاليات عقد ورش عمل وندوات علمية في مجال زراعة النخيل والصناعات القائمة عليه.
 
 
محافظ الوادي الجديد يستقبل وفود الملتقى (1)
محافظ الوادي الجديد يستقبل وفود الملتقى (1)

محافظ الوادي الجديد يستقبل وفود الملتقى (2)
محافظ الوادي الجديد يستقبل وفود الملتقى (2)

 







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ملتقى التمور الثالث بالوادى الجديد

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