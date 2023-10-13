اليوم السابع
Ads
الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة تتفقد مواقع أثرية وتعليمية بالوادى الجديد

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:05 م
مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة تتفقد مواقع أثرية وتعليمية بالوادى الجديد مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة تتفقد مواقع أثرية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك في إطار الإعداد لعدد من مشروعات التعاون في مجال التعلم والثقافة والتراث.
 
وأجرى الوفد جولة موسعة عدد من المواقع التعليمية والتراثية بمركزي الداخلة وبلاط، شملت وحدات إنتاج الحرير الطبيعي والصناعات الغذائية بمدرسة موط الثانوية الزراعية، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي. وأشاد الوفد بتنوع وجودة المنتجات اليدوية والحرفية التي تتميز بقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، مثمنين جهود المحافظة للحفاظ على التراث الواحاتي وتنمية مهارات أصحاب الحرف اليدوية. 
 
وأكدت مجدي أنه تم الإتفاق على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المحافظة والمكتب في مجال تنفيذ برامج تدريبية ومنح تأهيلية و مشروعات للحفاظ على التراث الواحاتي. 
 
كما زار الوفد قرية القصر الإسلامية والتي تعد من أهم المعالم الأثرية الإسلامية على مستوى الجمهورية وتضم عدد من الطرز المعمارية التي ترجع إلى عصور تاريخية هامة، حيث أبدى الوفد إعجابهم بالثراء التاريخي والأثري الذي تضمه القرية.
 
 
 






الوادي الجديد

اليونسكو

الداخلة

البشندى

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة

«دير مارمينا الأثرى» بالإسكندرية.. أكبر منطقة أثرية قبطية فى العالم على مساحة 1000 فدان.. مسجل فى الآثار وعلى قائمة اليونيسكو لمكانته التاريخية من القرن الرابع الميلادى.. ومقصد للجميع من كل أنحاء العالم.. صور

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:00 ص

أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. زلزال فى تايوان وآخر فى الجزائر.. وإضراب مرتقب فى بريطانيا.. وحادث طعن بجامعة أسترالية.. وحداد فى اليونان.. وجزيرة تونسية على لائحة التراث باليونيسكو

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 12:00 ص

العالم هذا المساء.. اليونيسكو تدرج 13 موقعا على قائمتها للتراث العالمى.. إعادة لوحة فان جوخ المسروقة منذ أكثر من 3 سنوات بطريقة غريبة.. الحكومة الأوكرانية تعلن إقالة نائبة وزير الدفاع هانا ماليار من منصبها

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 10:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة