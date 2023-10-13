مدير المكتب الإقليمى لليونسكو بالقاهرة تتفقد مواقع أثرية وتعليمية بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

استقبلت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم، الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك في إطار الإعداد لعدد من مشروعات التعاون في مجال التعلم والثقافة والتراث.

وأجرى الوفد جولة موسعة عدد من المواقع التعليمية والتراثية بمركزي الداخلة وبلاط، شملت وحدات إنتاج الحرير الطبيعي والصناعات الغذائية بمدرسة موط الثانوية الزراعية، وجمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية البشندي. وأشاد الوفد بتنوع وجودة المنتجات اليدوية والحرفية التي تتميز بقدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية، مثمنين جهود المحافظة للحفاظ على التراث الواحاتي وتنمية مهارات أصحاب الحرف اليدوية.

وأكدت مجدي أنه تم الإتفاق على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المحافظة والمكتب في مجال تنفيذ برامج تدريبية ومنح تأهيلية و مشروعات للحفاظ على التراث الواحاتي.

كما زار الوفد قرية القصر الإسلامية والتي تعد من أهم المعالم الأثرية الإسلامية على مستوى الجمهورية وتضم عدد من الطرز المعمارية التي ترجع إلى عصور تاريخية هامة، حيث أبدى الوفد إعجابهم بالثراء التاريخي والأثري الذي تضمه القرية.