لو بتعانى من الأنيميا وارتفاع ضغط الدم البنجر الحل

كتبت فاطمة ياسر

البنجر يعد من الأطعمة ذات اللون المميز والطعم الرائع، فهو كنز لأنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ووفقا لتصريح الدكتور أمجد علي استشاري السمنة والنحافة في القصر العيني سنتعرف على أبرز وأهم فوائده.

أكد استشاري السمنة والنحافة، أن تناول البنجر بانتظام يعمل على تحسين عدد من وظائف الجسم أهمها، ويعمل على خفض ضغط الدم، وتحسين الهضم، وتقليل فرص الإصابة بالسرطان، وتحسن الدورة الدموية، وتقوية الجهاز المناعي، والحد من الإصابة بمشاكل الجهاز التنفسي.

الفوائد الصحية للبنجر



-خفض ضغط الدم :



يساعد أكسيد النيتريك الذى يحتوى عليه البنجر فى الاسترخاء وتوسيع الأوعية الدموية، وبالتالي خفض ضغط الدم ومنع ارتفاعه.

-تحسين الهضم :



يعلاج الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك، وذلك بسبب الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة فيه.

-الحد من الإصابة بالسرطان :



كشفت دراسة أن البنجر جيد فى الوقاية من سرطان الجلد والرئة والقولون، حيث إنه يحتوى على صبغة الباتيسيانين، التى تتصدى لنمو الخلايا السرطانية.

- فقدان الوزن :



يحتوي على الألياف والعناصر الغذائية عالية القيمة للجسم، ولذا فهو خيار مثالى لفقدان الوزن فاحتوائه على المغنسيوم والبوتاسيوم يساعد على إزالة السموم من الجسم وطرد الماء الزائد، مما يمنع انتفاخ الجسم.

-فقر الدم أو الأنيميا:



يحتوى على كمية كبيرة من الحديد، مما يساعد على منع فقر الدم وتجديد خلايا الدم الحمراء، وعلاوة على ذلك يساعد فيتامين C فى البنجر فى تعزيز امتصاص الحديد.