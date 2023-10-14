فوز الدكتور أحمد فوزى قاسم بمنصب نقيب أطباء سوهاج

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج برئاسة المستشار عمرو صبرى وبهاء الدين الشاذلى، فوز الدكتور أحمد فوزى قاسم بمقعد نقيب الأطباء بسوهاج بعد حصوله على 732 صوت، فيما فاز على مقاعد فوق السن الدكتورة إيمان سلامة بعدد أصوات 852 صوت، والدكتور محمد أنور مغيزل على 624.
وعلى مقاعد أعضاء مجلس النقابة تحت السن فاز الدكتور أحمد شكري طه بـ 611 صوت، والدكتور محمد عبد العزيز الشندويلي على 899 صوت. جدير بالذكر أن أعضاء الجمعية العمومية للنقابة الذين لهم حق الانتخاب فى عملية اختيار نقيب الأطباء بالمحافظة 6 آلاف طبيب بالمحافظة.
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