فوز الدكتور أحمد فوزى قاسم بمنصب نقيب أطباء سوهاج

سوهاج عمرو خلف

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء بسوهاج برئاسة المستشار عمرو صبرى وبهاء الدين الشاذلى، فوز الدكتور أحمد فوزى قاسم بمقعد نقيب الأطباء بسوهاج بعد حصوله على 732 صوت، فيما فاز على مقاعد فوق السن الدكتورة إيمان سلامة بعدد أصوات 852 صوت، والدكتور محمد أنور مغيزل على 624.