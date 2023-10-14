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فرنسا تغلق متحف اللوفر فى باريس بعد إنذار بوجود قنبلة

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:16 م
فرنسا تغلق متحف اللوفر فى باريس بعد إنذار بوجود قنبلة متحف اللوفر
كتب عبد الوهاب الجندى

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أغلقت السلطات الفرنسية، متحف اللوفر في العاصمة باريس بعد إنذار بوجود قنبلة. 

وقد أعلنت الحكومة الفرنسية نشر 7 آلاف جندي في عموم البلاد، بعد عملية الطعن التى وقع أمس الجمعة، فى مدرسة بمدينة "أراس" فى إقليم "با دو كاليه" والتى أسفرت عن مقتل معلم وإصابة عدة أشخاص آخرين.

وقالت الشرطة الفرنسية، إنها اعتقلت الجانى ويُدعى "س"، وتم وضعه فى حجز قوات الأمن، وأعلنت حالة التأهب الأمنى.

وأدان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الحادث وأعرب عن أسفه ووصفه بـ "الوحشي والجبان"، مؤكدا أنه يشارك آلام عائلة القتيل وعائلات المصابين.

وأكد تضامنه مع بقية المعلمين بالمدرسة، مشددا على تقديم "دعم الأمة الفرنسية" للفريق التعليمي، الذي أصيب بصدمة بعد عملية الطعن هذه.. وقال: "جئت إلى هنا لإظهار دعم الأمة ولقول إننا متحدون ونقف معا".







فرنسا

باريس

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