فرنسا تعلن حالة "التأهب" بعد عملية طعن في مدرسة بمدينة "أراس"

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت السلطات الفرنسية "حالة التأهب"، بعد عملية طعن في مدرسة "جامبيتا" الثانوية في مدينة "أراس" في إقليم "با دو كاليه" والذي أسفر عن مقتل معلم وإصابة عدة أشخاص آخرين، حسبما أفاد مصدر بالشرطة الفرنسية.

وقالت الشرطة الفرنسية، إنه اعتقلت الجاني ويُدعى "س"، وتم وضعه في حجز قوات الأمن.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الحادث وأعرب عن أسفه ووصفه بـ "الوحشي والجبان"، مؤكدا أنه يشارك آلام عائلته وعائلة المصابين.

وأكد تضامنه مع بقية المعلمين بالمدرسة، مشددا على تقديم "دعم الأمة الفرنسية" للفريق التعليمي، الذي أصيب بصدمة بعد عملية الطعن هذه.. وقال: "جئت هنا لإظهار دعم الأمة ولقول إننا متحدون ونقف معا".