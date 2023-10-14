اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 01:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 12 طن ملح طعام في حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية.. صور

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:01 م
ضبط 12 طن ملح طعام في حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية.. صور الملح
الدقهلية - محمدالحبشي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية على الأسواق، حيث قام مفتشو فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية، بالاشتراك مع مجلس مدينة مركز ميت غمر والطب البيطرى ومباحث التموين بالمركز، والتي أسفرت عن التحفظ على ( 12 طن ) من صنف ملح طعام معد تسويقه، للغرض الغذائي 
هذا وقد تم سحب عينات لتحليلها والوقوف عي مدي صلاحيتها. 
 
وتم أيضا التحفظ على عدد 300 دجاجه نافقه بأحشائها كاملة معده للتسويق والبيع للمستهلك، والتحفظ علي عدد 20 صندوق صدور دجاج و أوراك،  إجمالي وزن  ( 100 كيلو  ) تظهر عليها علامات الفساد الظاهري، وعدد 600 دجاجه معبأه داخل أكياس مدون عليها بيانات مضلله باسم أحد المجازر، بأجمالي  1000 دجاجه اجمالي وزن ( ١ طن )
 
يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محلات البيع لضبط الأسواق وإلزام البائعين بإتباع إشتراطات سلامة الغذاء على السلع والمنتجات الغذائية، وبإشراف الدكتورة  إيمان حلمى  المشرف العام على الفروع، بتعظيم دور الدولة المصرية، للحفاظ علي صحة المواطنين وضمان وصول غذأء آمن لهم.
 
التحفظ علي 12طن ملح طعام
التحفظ علي 12طن ملح طعام

التحفظ علي صناديق دجاج
التحفظ علي صناديق دجاج

التحفظ علي ملح طعام
التحفظ علي ملح طعام

جانب من ضبط كميه دجاج غير صالحة
جانب من ضبط كميه دجاج غير صالحة

جانب من مضبوطات الدجاج
جانب من مضبوطات الدجاج

صناديق بها كميات دجاج
صناديق بها كميات دجاج

كمية من الدجاج
كمية من الدجاج

مضبوطات من الدجاج
مضبوطات من الدجاج

 







الهيئة القومية لسلامة الغذاء

دجاج

ملح طعام

منتجات غذائية

حملات رقابية

الدقهلية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة