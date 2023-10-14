ضبط 12 طن ملح طعام في حملة للهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية على الأسواق، حيث قام مفتشو فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية، بالاشتراك مع مجلس مدينة مركز ميت غمر والطب البيطرى ومباحث التموين بالمركز، والتي أسفرت عن التحفظ على ( 12 طن ) من صنف ملح طعام معد تسويقه، للغرض الغذائي

هذا وقد تم سحب عينات لتحليلها والوقوف عي مدي صلاحيتها.

وتم أيضا التحفظ على عدد 300 دجاجه نافقه بأحشائها كاملة معده للتسويق والبيع للمستهلك، والتحفظ علي عدد 20 صندوق صدور دجاج و أوراك، إجمالي وزن ( 100 كيلو ) تظهر عليها علامات الفساد الظاهري، وعدد 600 دجاجه معبأه داخل أكياس مدون عليها بيانات مضلله باسم أحد المجازر، بأجمالي 1000 دجاجه اجمالي وزن ( ١ طن )

يأتي ذلك بناء على تعليمات الدكتور طارق الهوبى، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بشأن تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على محلات البيع لضبط الأسواق وإلزام البائعين بإتباع إشتراطات سلامة الغذاء على السلع والمنتجات الغذائية، وبإشراف الدكتورة إيمان حلمى المشرف العام على الفروع، بتعظيم دور الدولة المصرية، للحفاظ علي صحة المواطنين وضمان وصول غذأء آمن لهم.