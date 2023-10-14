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صحة الدقهلية: بدء اجتماعات تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن "الصحة العالمية"

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:47 ص
صحة الدقهلية: بدء اجتماعات تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن "الصحة العالمية" جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم البدء في عقد اجتماعات مع مديري المستشفيات ورؤساء الأقسام بها لشرح تصنيف المضادات الحيوية الصادر عن منظمة الصحة العالمية (AWaRe Classification).
 
,تناولت الاجتماعات شرح الإجراءات المطلوب اتخاذها تجاه الالتزام بها وترشيد استهلاك المضادات الحيوية والحد من المقاومة لمضادات الميكروبات.
 
وتعقد الاجتماعات بالمستشفيات بحضور الدكتورة هبة الشريف مدير عام إدارة الطب العلاجي، والدكتور هاني حمدي مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتورة ايمان عبد الله مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتور أحمد الدمرداش مدير إدارة المعامل.
 
ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات لتغطية جميع المستشفيات على مدار شهر أكتوبر 2023.
 
جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائى.






الدقهليه

صحة الدقهليه

مستشفيات الدقهليه

منظمة الصحة العالمية



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