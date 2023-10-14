اليوم السابع
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صحة البحيرة تهنئ مجلس نقابة الأطباء الجديد.. وتؤكد التعاون الوثيق

السبت، 14 أكتوبر 2023 11:44 ص
صحة البحيرة تهنئ مجلس نقابة الأطباء الجديد.. وتؤكد التعاون الوثيق وزارة الصحة - أرشيفية
البحيرة ناصر جودة

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أعرب الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، نيابة عن جميع العاملين بالقطاع الصحى بخالص التهانى لجميع أطباء البحيرة ، على الظهور بالمظهر المشرف والمتميز للغاية، أثناء إجراء انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة، مضيفا أن الأطباء ضربوا أروع مثل فى الممارسة الديموقراطية ، ليكونوا قدوة لغيرهم، وكان الجميع على قدر المسئولية والإيجابية .
 
وتقدم وكيل وزارة الصحة بأرق وأخلص التهانى للأطباء الذين وفقهم الله بالفوز فى تلك الإنتخابات ، متمنيًا لها دوام النجاح والتوفيق والسداد فى مهمتهم التى تحملوا عبء مسئوليتها وأمانتها ، مؤكدًا على التعاون الوثيق بين نقابة الأطباء بالبحيرة ومديرية الصحة خلال الفترة المقبلة .
 
يذكر أن إنتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالبحيرة ، والتى جرت وسط منافسة قوية من المرشحين، أسفرت عن فوز كل من الدكتور أحمد زغلول كنقيب للأطباء بالبحيرة لفترة جديدة، وفوز الأطباء أحمد الجميل ومحمد قرقور بمقعدى فوق السن، وفوز الأطباء عاصم الغنام وأشرف القلفاط بمقعدى فوق السن، إضافة إلى فوز الدكتور أنور يسري نصيف بمقعد النقابه العامه عن قطاع غرب الدلتا .
 
 






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