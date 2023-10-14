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"سقطوا فى كمين منتصف الليل".. تجديد حبس عصابة التزوير بالتجمع

السبت، 14 أكتوبر 2023 11:16 ص
"سقطوا فى كمين منتصف الليل".. تجديد حبس عصابة التزوير بالتجمع حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في تزوير الكارنيهات ولوحات المرور في التجمع الخامس، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت أمرت النيابة بإحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لفحصها وإعداد تقرير كامل عنها.

تحقيقات النيابة كشفت أيضاً كيف تم القبض على عصابة التزوير واحدا تلو الآخر.

التحقيقات أوضحت أن المتهم الأول " مسجل جنائي"، كان بحوزته كارنيه أمني "مزور"، ومهمات أمنية ولوحة سيارة " مزورة"، بالإضافة إلى شهادة حصوله على ليسانس أيضا "مزورة"، وخلال مروره بكمين أمني ليلي تم كشفه والقبض عليه.

المتهم بعد القبض عليه كشف عن باقي العصابة، فاعترف بقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية لدى "مالك محل لكماليات السيارات" فتم القبض عليه، وبحوزته أدوات التصنيع.

المتهم اعترف أيضا بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج ، وأسيوط").

النيابة أمرت بحبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت بسرعة الانتهاء من التحريات حول الواقعة.

 




 
 

 







تزوير

تزوير محررات

نيابه القاهره الجديدة

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