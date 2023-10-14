زراعة المنوفية: استمرار حصر محصول البطاطس بجميع أنحاء المحافظة حتى 18 ديسمبر

المنوفية - محمد فتحى

أكد المهندس محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، استمرار إجراء حصر زراعة محصول البطاطس العروة الشتوية حتى 18 من ديسمبر القادم .

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع "، أنه سيتم إجراء الحصر لتوزيع الأسمدة على أصحاب الأراضى المنزرعة بالمحصول حسب كل مساحة منزرعة.

وأوضح أنه يتم تشكيل لجان من كل جمعية زراعية مع مشرف كل حوض لحصر الأراضى المنزرعة بالمحصول.

وأكد بركات أنه كل فدان منوره لمحصول البطاطس يستحق 5 شكاير نترات أو 8 شكاير يوريا وسوف يتم التوزيع عقب الانتهاء من الحصر لجميع الأراضى الزراعية بمحافظة المنوفية.