روسيا تدين السياسة الأمريكية فى الشرق الأوسط فى ظل التصعيد بقطاع غزة

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أكد نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن روسيا تدين السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، داعية الولايات المتحدة إلى "عدم التصيد في المياه العكرة" على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد.

وقال ريابكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا الاتحادية طلبت معلومات من الولايات المتحدة بشأن زيارات وزير الخارجية ورئيس البنتاجون إلى إسرائيل ودول المنطقة: "كلا، لدينا ما يكفي من مصادرنا الخاصة، بدلا من أن نطلب من الأمريكيين معلومات حول ما تمت مناقشته هناك وكيف. لدينا فهم كاف للوضع، ونفهم الأولويات التي يجب العمل على أساسها".

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "نحن نرى أن احتمال حدوث المزيد من زعزعة الاستقرار هائل، ونناقش المسار الأمريكي في الشرق الأوسط، والذي أصبح من نواح عديدة المصدر الرئيسي لاندلاع المواجهة المسلحة الحالية. على الرغم من أنه ليس هناك شك في هذا الأمر بالطبع".

وشدد ريابكوف، على أن موسكو تنعى ضحايا هذا الصراع، "ونعتقد أن الوضع صعب للغاية، ونحث واشنطن على عدم الاصطياد في المياه العكرة، فهي معتادة على القيام بذلك في أي موقف".

وتواصل إسرائيل عدوانها على قطاع غزة لليوم السابع على التوالي، حيث تقوم الطائرات الحربية بتوجيه غارات جوية على جميع أنحاء القطاع، مخلفة دمارا واسعا في منازل المواطنين، وما لا يقل عن 1800 قتيل وأكثر من 6600 إصابة، ، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.