اليوم السابع
Ads
السبت، 14 أكتوبر 2023 12:29 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة الأزهر يهنئ الفائزين من أبناء الجامعة بانتخابات نقابة الأطباء

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:48 ص
رئيس جامعة الأزهر يهنئ الفائزين من أبناء الجامعة بانتخابات نقابة الأطباء الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر
كتب ـ لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قدم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الازهر، التهنئة إلى قطاع الطب بالجامعة، وإلى أبناء كلية الطب بجامعة الأزهر؛ لفوزهم المشرف في انتخابات النقابة العامة لأطباء مصر والنقابات الفرعية.
 
وأعلن رئيس الجامعة، أن هذا الفوز المشرف يعد رصيدًا كبيرًا لجامعة الأزهر؛ لأنه يأتي بعد أسبوع من تصدر جامعة الأزهر بالمركز الأول في تصنيف التايمز العالمي، مما يعد تعزيزًا لمكانة جامعة الأزهر، ويؤكد على أنها كانت وستظل _بإذن الله- كعبة العلوم وقبلة العلماء من شتى دول العالم، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى أنها المؤسسة التعليمية المتميزة بمنهجها الوسطي المعتدل على مر التاريخ.
 
جدير بالذكر، أن انتخابات نقابة الأطباء التي جرت أمس الجمعة أسفرت عن فوز كلٍّ من:
 
الدكتور أسامة عبد الحي، النقيب العام لنقابة الأطباء، والدكتور هشام فرهود، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد البرعي، عضو مجلس نقابة القاهرة، والدكتور محمد صبحي، عضو مجلس نقابة القاهرة.
 
IMG-20231014-WA0003
 
 
 






نقابة الاطباء

جامعة الازهر

النقابة العامة للاطباء

الازهر الشريف



الموضوعات المتعلقة

ننشر نتيجة انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ.. أحمد الجنزوري نقيبا

السبت، 14 أكتوبر 2023 06:56 ص

استمرار فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بكفر الشيخ

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 11:49 م

استمرار فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى بنقابة أطباء الدقهلية

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 10:48 م

1150 طبيبا شاركوا بانتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء دمياط

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:25 م

تعرف على نتيجة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء بالشرقية.. صور

الجمعة، 13 أكتوبر 2023 08:10 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة