خلال تقلبات الطقس.. أطعمة هتقوى مناعتك وتحميك من نزلات البرد

كتبت فاطمة ياسر

فى ظل تقلبات الطقس وعدم استقرار درجات الحرارة، تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد، وهناك العديد من النصائح الصحية التى يجب القيام بها لتقوية الجهاز المناعى للحماية من الإصابة بنزلات البرد الشديدة، وذلك وفقا للدكتور محمود أحمد استشارى التغذية فى قصر العينى.

أكد استشارى التغذية أن تقلبات الطقس وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة بصورة غير مستقرة، يزيد من فرص الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التى من دورها الحفاظ على المناعة، والحماية من هذه الأمراض، ومنها..

- العدس

يمكنك تناول العدس خلال تقلبات الطقس، فهو يحتوى على الكربوهيدرات التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وأيضا يعمل على تقوية الجهاز المناعى ويكافح الفيروسات.

- السلطة الخضراء

تحتوى على جميع العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، من ألياف ومضادات أكسدة وفيتامين سى و أ و ب، وتناولك لها يعد من الحيل الغذائية الرائعة لتقوية جهازك المناعي خلال تقلبات الطقس، ويمكنك صناعها عن طريق إضافة البصل والثوم والفلفل الأخضر واللوان، والخيار والطماطم، والجرجير والبقدونس.

- البطاطا

تحتوى على فيتامين أ، ونسبة عالية من الألياف، وفيتامين ب، لذا فتناولك لها يعد خيارا غذائيا رائعا لتقوية الجهاز المناعى والحد من الإصابة بالأمراض الفيروسية المرتبطة بتقلبات الطقس.

- الفواكه الغنية بفيتامين سى

البرتقال والجوافة والفراولة تناولك لها يحميك من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، لأنها تعمل على تقوية الجهاز المناعى ومكافحة الفيروسات.

- البروتين

تعد من الخيارات الغذائية الجيدة والرائعة، لذا عليك تناول الأسماك واللحوم الحمراء والبيضاء ولكن الخالية من الدهون، فهى من الحيل الغذائية الرائعة التى تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، والحماية من الفيروسات.

- فيتامين د

ليس ضروريًا فقط لبنية العظام، لكنه أيضًا يرتبط بتقوية الجهاز المناعى، لذا عليك تناول البيض والأسماك والألبان للحصول على مناعة قوية.