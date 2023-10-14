حملات للتوعية بخطورة المواد المخدرة في قرية بدسوق وجامعة كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم فرع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمحافظة كفر الشيخ، حملة بشوارع قرية كفر العرب التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، لتوعية لأهالي وشباب القرية، بأضرار الإدمان والتعاطي للمواد المخدرة، إضافة لحملة توعية أخرى بالحرم الجامعي بجامعة كفر الشيخ، والتي تتضمن رقم الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجاناً وفى سرية تامة.

ونفذ متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عدد من الجلسات والأنشطة التوعوية لتعزيز الوعى والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين الأسر من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي، وسُبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن «16023»، على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل، وحّث أي مريض إدمان على التقدم للعلاج المجاني الذي يُقدمه الصندوق في سرية تامة ووفقاً للمعايير الدولية.

جدير بالذكر أنّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي يقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو قرى خالية من الإدمان ومؤسسات خالية من تعاطي المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بقرى الريف بالعديد من المحافظات المختلفة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.



توعي طلاب جامعة كفر الشيخ



توعية أحد أهالي قرية كفر العرب



توعية الاطفال بقرية كفر العرب بكفر الشيخ



حملة لتوعية شباب جامعة كفر الشيخ