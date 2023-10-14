اليوم السابع
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حبس متهم بقتل حلاق بسبب خلافات بينهما في أبو النمرس

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:20 م
حبس متهم بقتل حلاق بسبب خلافات بينهما في أبو النمرس ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أمرت جهات التحقيق المختصة، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بقتل حلاق في أبو النمرس، بمحافظة الجيزة، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، نتيجة خلافات عائلية.

وبالفحص تبين أن المجني عليه "حلاق ، توفى إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، على يد المتهم "شاب" يرتبط بعلاقة قرابة بالمجني عليه، وذلك حال تواجدهما بالمحل الخاص بالقتيل، وتعدى المتهم على الضحية بسكين فأحدث إصابته التى أودت بحياته، وذلك لوجود خلافات عائلية بينهما وقيام المجني عليه بالتعدى على والدته بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

 







قتل حلاق

جريمة قتل حلاق

أبو النمرس

محافظة الجيزة



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