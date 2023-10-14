جنايات كفر الشيخ تنظر محاكمة شاب وآخرين متهمين بالشروع فى قتل عمه

كفر الشيخ- محمد سليمان

تنظر محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قوره، رئيس الدائرة الثانية والمحكمة، وعضوية المستشارين، محمد مصطفى سليم، وأحمد فتحي عبد المتعال، وسكرتارية محمد عبد الوهاب أبو طالب، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة شاب ووالده وسيدة متهمين بالشروع بقتل عمهم، بسبب خلافات عائلية فيما بينهم، وذلك في أحداث القضية رقم 12129 لسنة 2023 جنح كفرالشيخ، والمقيدة برقم 2318 لسنة 2023.

وقررت جهات التحقيق إحالة كل من " م . س . ا . س .ا " 19 عام، عاطل ومقيم بقرية شنو التابعة لمركز كفر الشيخ، ووالده 44 عام، وسيدة " ش . إ . ا . ع" 45 عام، لأنه في يوم 19 يوليو من العام الحالي، قام المتهم الأول بالشروع بقتل عمه هشام، عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روحه، وذلك على أثر خلافات عائلية فيما بينهم، وعقب نشوب مشادات كلامية فيما بينهم، تعدى المتهم عليه بأن أضرم النيران به مستخدماً في ذلك أداة "البنزين وقداحة"، محدثاً به العديد من الإصابات.

وتبين من أوراق القضية القضية بأن المتهم قصد بفعلته إزهاق روح عمه، وكان ذلك بتحريض من المتهمين الثاني والثالثة إلا وأنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج، كما وجهت جهات التحقيق للمتهمين حيازة وإحراز أداة بنزين وقداحه، بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.