جنايات المنصورة تؤجل محاكمة المتهم بخطف طفل وقتله لسرقة توك توك

الدقهلية شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة "الدائرة الثانية"، تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفل والتخلص منه بإلقائه في الزراعات بنطاق مركز دكرنس محافظة الدقهلية وسرقة توك توك يستقله والمعروفة إعلاميا بقضية "طفل ديمشلت"، وذلك لرغبته في سرقته والتخلص من ديونه الى جلسة 16 أكتوبر الجارى لسماع المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربينى، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عيد الله عبد الله مطاوع، محمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود والسيد مصطفى في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلى شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال المتهم "إبراهيم.إ.ا"، وشهرته " ابو نعمة"، 34 عامًا عامل عادي ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس "محبوسًا" في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة الى محكمة الجنايات المختصة لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل "إبراهيم نادر السيد يونس"، من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بضربه على رأسه بأداة "حديده" ثلاث ضربات قاصدًا إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه فى ذات الزمان والمكان سرق المنقولات "الدراجة البخارية والهاتف الجوال" المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام حال استقلال المجني عليك الدراجة البخارية قيادته، وتمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات وأحرز وحاز أداة "حديده" تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ.