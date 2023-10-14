جنايات المنصورة تحيل أوراق بائع متجول للمفتى بعد قتله حارس مدرسة

الدقهلية- شريف الديب

قررت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية "الدائرة الخامسة"، اليوم السبت، إحالة أوراق بائع متجول لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه شنقا ، وذلك بعد اتهامه بقتل حارس مدرسة بقرية كفر ميت العز مركز ميت غمر أثناء تصديه لمحاولة سرقة "صنابير" دورة مياه المدرسة وتحددت جلسة 16 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار ممدوح عبد الدايم،رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، وأحمد على المشد، وتامر محمد مرسى، وسكرتارية رمضان السيد الدياسطى و عماد حمدى الجميل، فى القضية رقم 10529لسنة 2023 مركز ميت غمر والمقيدة برقم 1019 لسنة 2023 كلي جنوب المنصورة.

كان المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة، قد أحال "السيد.ح.م.ف"،محبوس، لأنه في يوم 23 /3/2023 بدائرة مركز ميت غمر – محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه "سعد محمد سعد محمد"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على سرقة المدرسة محل عمل المجني عليه وإزهاق روح كل من يحاول ضبطه خشية عودته للسجن مرة أخرى، وأعد لذلك الغرض أداتين "جاكوش-ماسورة حديدية".