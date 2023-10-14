تفاصيل مشروع الخط السادس للمترو وطرق تمويله ومساره

وقعت الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الاستشارية الفرنسية، بشأن المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس للمترو، وفى النقاط التالية تفاصيل المشروع وطرق التمويل.
- تمول دراسات هذه المرحلة من الخزانة الفرنسية بمنحة بقيمة 8 ملايين يورو.
- مدة تنفيذ المرحلة الثانية من دراسة الخط السادس 18 شهرا.
- تشمل الدراسة إعداد التصميم المبدئي ومتطلبات المشروع والمواصفات الفنية ومستندات الطرح للمشروع وتقييم عروض المقاولين.
- تتضمن هذه المرحلة إنهاء التعاقد لكل من الأعمال المدنية وأعمال الأنظمة والسكة والوحدات المتحركة .
- سيقوم الاستشاري بإعداد وتجميع المستندات المطلوبة للاتفاق بين مصر وفرنسا لاستراتيجية تمويل المشروع.
- الخط السادس للمترو يمتد في مسار موازى للخط الأول لتخفيف العبء عنه.
- يمتد الخط السادس من منطقة الخصوص عند مخرج 18 من الطريق الدائرى حتى المعادي الجديدة.
- طول الخط السادس 34 كم ويشتمل على 26 محطة.
- يتبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة الدمرداش.
- يتبادل الخدمة مع الخط الثالث في محطة العباسية .
- يتبادل الخدمة مع الخط الرابع فى محطة مجرى العيون.
- من المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3.4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة