اليوم السابع
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"تعليم الغربية" تعلن فوز مدارس المحافظة بالثلاث مراكز الأولى فى مسابقة الكاريكاتير

السبت، 14 أكتوبر 2023 10:32 ص
"تعليم الغربية" تعلن فوز مدارس المحافظة بالثلاث مراكز الأولى فى مسابقة الكاريكاتير ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية
الغربية محمد طارق

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هنأ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جميع الطلاب والمدارس الفائزة في مسابقة الكاريكاتير الصحفي للعام الدراسي 2022 / 2023، وذلك في إطار دعمه للمتميزين في الأنشطة التربوية التي تمت خلال صيف 2023.
 
وحققت الغربية المركز الأول على الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير الصحفي، صيف 2023 القطاع الأول، بفوز الطالبة سارة أحمد بديوي فايد مدرسة السنطة الثانوية المشتركة إدارة السنطة التعليمية المرحلة الثانوية، وحصلت الطالبة نوال إبراهيم فاروق سليم مدرسة الأقباط الإعدادية بنات إدارة غرب طنطا التعليمية المرحلة الإعدادية على المركز الثالث الجمهوري، فيما حققت الطالبة جنى محمد صلاح حافظ مدرسة خلفاء الليثي إدارة شرق المحلة المرحلة الابتدائية المركز الثالث الجمهوري في نفس المسابقة. 
 
وقدم وكيل الوزارة التهنئة، لمدير عام الشئون التنفيذية، والتوجيه العام للصحافة، ومديري الإدارات التعليمية، والمدارس، والطلاب الفائزين بالمسابقة، متمنياً لهم دوام التوفيق والمزيد من النجاحات.






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