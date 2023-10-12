وكيل "تعليم الغربية" يتفقد سير العملية التعليمية بمدارس إدارة قطور

الغربية عادل ضرة

تابع ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدد من مدارس إدارة قطور التعليمية للوقوف على سير العملية التعليمية بالمدارس، بحضور محمد حسين، مدير عام الإدارة التعليمية بقطور ،حيث قام بمتابعة مدارس قرية أميوط، وهي أميوط للتعليم الأساسي، أميوط الثانوية، وأميوط الابتدائية.

وخلال المتابعة، أثنى وكيل الوزارة على الحضور الطلابي الجيد بجميع المدارس، والتفاعل الجيد مع معلمي المواد، والمستوى الجيد لطلاب المدارس، مؤكداً على لائحة الانضباط، والأنشطة الطلابية الجاذبة ومجموعات الدعم المدرسي، وضرورة الإعلان عن المجموعات في أماكن ظاهرة لجميع الطلبة، كما اطمأن إلى انتظام العملية التعليمية داخل جميع المدارس.

وفي ختام جولته بمدارس قرية أميوط بقطور، وجه وكيل الوزارة الشكر لمديري المدارس على الجهد المبذول، بالإضافة إلى حسن سير العملية التعليمية، والانضباط والنظام والنظافة والعمل بروح الفريق، متمنياً للجميع عاماً دراسياً مكللاً بالنجاح.