"تعليم أسوان" تعلن عن حاجتها لمعلمين جدد بالحصة.. تعرف على الشروط

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تعلن مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن حاجتها لمعلمين للعمل بالحصة طبقاً للكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى للعمل بالمرحلة "الابتدائية – الإعدادية" مقابل 20 جنيهاً للحصة وبما لا يتجاوز 24 حصة أسبوعياً.

وحددت مديرية التربية والتعليم، الشروط التالية:

أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب.

التأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالأحقية فى التعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة وعدم المشاركة فى أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

يشترط بحث الموقف الأمنى للعمل بنظام الحصة "عن طريق المديرية قبل العمل".

أن يكون العمل وفقاً للعجز بالتخصصات والأولوية للعجز فى المواد الأساسية ومراعاة التوزيع الجغرافى للمتقدم حسب عنوان السكن المدون فى الرقم القومى.

أن يقبل العمل فى أى مدرسة يوجد بها عجز.

تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث الإعفاء منهما.

وآليات التقدم للعمل بالحصة:

يتم التقدم للعمل بالحصة وفق النموذج المعد بالإدارة التعليمية التابع لها ووفق الأعداد والتخصصات المطلوبة بكل إدارة تعليمية والشروط المعدة لذلك.

تقبل الطلبات اعتباراً من الأحد 8/10/2023 وحتى الأربعاء 11/10/2023 بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة عصراً.

تشكل لجنة بكل إدارة تعليمية تكون مسؤولة عن استلام المستندات المرفقة كالآتى:

"طلب التقدم للعمل بنظام الحصة من الإدارة التعليمية – صورة المؤهل الدراسى – صورة شهادة الميلاد المميكنة – صورة بطاقة الرقم القومى – الموقف من التجنيد للذكور والخدمة العامة للإناث – عدد 3 صور شخصية حديثة، على أن تتم مطابقة الصور على الأصول عند الاستلام"، ويستلم المتقدم إيصال استلام من الإدارة.

يرخص للتدريس بموجب خطاب من موجه أول المادة ومعتمد من مدير الإدارة التعليمية بعد الفرز من قبل اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.



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