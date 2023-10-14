تعرف على المشروعات الجديدة بالكليات والمدن الطلابية فى جامعة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر ، بقيادة الدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة، عدد من المشروعات المميزة قبل دخول العام الجامعى الجديد، حيث تم التسليم الابتدائى لمبنى كلية الطب بمدينة طيبة الجديدة بتاريخ 4/4/2023، وتم التسليم الإبتدائي لعدد 2 مبنى تم تأهيله لإنشاء كليتي العلوم والتربية بالأقصر بتاريخ 20/7/2022 ، وجارى تطوير وتجهيز عدد 2 عمارة أخرى كسكن طلابي.

ويقول الدكتور حمدى حسين رئيس جامعة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه شملت تلك المشروعات التى تمت خلال الفترة الماضية العمل على تطوير عدد أربعة عمارات سكنية للإسكان الطلابي بمدينة طيبة الجديدة تابعة لجامعة الأقصر، وجاري إعادة تأهيل مراكز الإختبارات الإلكترونية ( قاعات سينمار ) بكليات الجامعة (حاسبات ومعلومات – الفنون الجميلة –السياحة والفنادق)، كما تم العمل فى الكلية الجديدة هى كلية العلوم بالأقصر لتكون إحدى الكليات الجديدة بالمحافظة لخدمة أبناء جنوب الصعيد مستقبلاً، حيث إن قرار دخول كلية العلوم بجامعة الأقصر للخدمة العام الدراسي المقبل، جاء بقرار مجلس الوزراء، حيث كان قد وافق خلال نوفمبر من العام الماضي على مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإنشاء كلية العلوم بجامعة الأقصر.

وجاءت الموافقة على كلية العلوم لتدخل الخدمة العام الجارى، بعد الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالكلية طبقا لمواصفات الجودة المعتمدة، مؤكدا أن الكلية أصبحت جاهزة لإستقبال الطلاب العام المقبل، مشيراً إلى أن كلية العلوم بطيبة تضم عدة معامل منها: "الكيمياء، الجيولوجيا، الفيزياء، النبات، الحيوان"، وتضم كافيتريا، وملعب متعدد الأغراض، والمكاتب الإدارية، بجانب ملعب الكلية.