رئيس جامعة الأقصر: تحسين مهارات الطلاب لمواكبة سوق العمل بمركز التطوير الوظيفى

الأقصر- أحمد مرعى

عقد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا مع مسئولي مركز التطوير الوظيفي بالجامعة بقيادة الدكتور صلاح أبو الحسن مدير المركز، لبحث الاستعدادات النهائية لافتتاح المركز بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال رئيس جامعة الأقصر ، إن مركز التطوير الوظيفي ملقى عليه دور كبير في دعم الطلاب والخريجين وتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، والقدرة على المنافسة من خلال تقديم الإرشاد المهني والتدريب على مهارات التوظيف، مما يعد مساهمة فعالة لخدمة المجتمع المحلي بالمحافظة وخدمة مصر، وجاء ذلك في وجود الدكتور محمد نصر الجبالي، عميد كلية الألسن، والدكتورة مها فخري، مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، والدكتورة دينا جوهري نائب مدير المشروع بالجامعة الأمريكية، والدكتورة أمل عبدالواحد، مدير المشروع بجامعات إقليم الصعيد.

وجرى إنشاء المركز الجامعي للتطوير الوظيفي في جامعة الأقصر وفقًا لبرتوكول تعاون تم توقيعه مع الجامعة الأمريكية، حيث اتفق الطرفان بموجبه على إنشاء المركز بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالتعاون الفني مع مركز الاستشارات المهنية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

من ناحية أخرى شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكليتي الآثار والحاسبات والمعلومات بحضور عميدي ووكلاء الكليتين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وقدم رئيس الجامعة، التهنئة لأبنائه الطلاب بالعام الجامعى الجديد، متمنيًا لهم النجاح والتوفيق، موجهًا التحية إلى القيادة السياسية الرشيدة والقوات المسلحة الباسلة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكداً على استعداد الجامعة لتقديم كافة الدعم اللامحدود، وتذليل كافة العقبات، للنهوض بالمستوى التعليمي والخدمات المقدمة.

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد متمنياً لهم عاماً دراسياً موفقاً، مشيرًا إلى أنه يتم تنظيم هذه الاحتفالات والأنشطة التعريفية مع بداية العام الدراسي، لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وتشجيع الطلاب ودعمهم في المرحلة التعليمية الجديدة، داعيًا الطلاب إلى الاهتمام بالأنشطة الطلابية والمشاركة الفعالة بها لأهميتها في بناء شخصية الطالب الجامعي.