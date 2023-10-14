تجديد شهادة الأيزو 17025 لـ 6 معامل مياه شرب وصرف صحى في سوهاج

وأوضح رئيس مياه سوهاج، أن الحصول على تلك الشهاده يتطلب مجموعة الإجراءات التى تستهدف تحقيق التطور المستمر وتحقيق معايير الجودة ومراجعة طرق التحاليل القياسية ورفع الكفاءة الفنية والادارية للمعامل المستهدفة وأن الشركة تحرص على مواكبة التطورات الحديثة فى مجال جودة مياه الشرب والصرف الصحى لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير كوب مياه نظيف والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحى.

وأشار الدكتور منصور صابر على رئيس قطاع المعامل والجودة أن الشركة تسعى لحصول معامل مياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الايزو وذلك فى إطار تحسين جودة المياه ودقة نتائج التحاليل وان هناك خطة لحصول المعمل المركزى لمياه الشرب ومعامل مياه الشرب بجرجا وطما وشطورة وطهطا وجهينة والمعمل المركزى للصرف الصحى ومعمل صرف صحى جرجا على تلك الشهادة خلال الفترة القادمة.