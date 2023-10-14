اليوم السابع
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تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحى بمركز منيا القمح فى الشرقية

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:47 م
تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحى بمركز منيا القمح فى الشرقية تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمركز منيا القمح
الشرقية - إيمان مهنى

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أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ،استمرار الدفع بمعدات الشركة لإجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة وتقديم الخدمات للمواطنين بصورة مرضية.
 
أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي قيام فرع الشركة بمركز ومدينة منيا القمح بإجراء أعمال الصيانة العاجلة لتطهير بيارات وشبكات الصرف الصحي بعدد من قري وشوارع المدينة كما تم مراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي بهدف الحفاظ عليها ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئه تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمارة.
 
ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حل الشكاوى أو الاستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي: -
 
https://www.facebook.com/shapwasco
 
أو الاتصال على أرقام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية (125 أرضي / 01205502098 / 01205502086 ).
 
 






الشرقية

منيا القمح

تطهير شبكات الصرف

شركة الصرف الصحي بالشرقية



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