تأجيل إعادة محاكمة متهم فى قضية "الخلافات الثأرية بالصف" لـ11 نوفمبر

كتب إيهاب المهندس

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة محمد عمار تأجيل إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليه مع آخرين، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين لجلسة 11 نوفمبر المقبل للمرافعات.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد

السعيد.

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.