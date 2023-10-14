بشرة خير.. رواج الموسم السياحى بالأقصر مع تحسن الطقس وقرب دخول الشتاء (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد المعالم الأثرية والسياحية بمدينة الأقصر حالة من الزخم والإقبال السياحي الكبير من الأفواج القادمة من حول العالم، قبل أسابيع من دخول الموسم السياحى الشتوى رسمياً، حيث يتوافد السياح للاستمتاع بسحر الطقس المعتدل فى تلك الأيام، والتقاط الصور التذكارية داخل أروقة وبين أعمدة المعابد الأثرية المصرية القديمة.

ومن جانبه، قال محمد عبد القادر خيرى، نائب محافظ الأقصر، إنه يجرى الاستعداد على قدم وساق فى كافة المناطق التى تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد، وتم التعاون مع مسئولى وزارة السياحة والآثار، وتم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الاستمرار فى أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، كما تم التأكيد على استمرار الوزارة في تقنين أوضاع الذهبيات النيلية وضمها تحت إشراف الوزارة.

وأضاف نائب محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة لتطوير مدينة الأقصر فقد تم عمل حملة شاملة لتطوير المدينة عبر رفع كفاءة وترميم بلاط الإنترلوك بالمنطقة المحيطة بمعابد الكرنك، وصولاً حتى منطقة نجع أبو عصبة للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وشملت أعمال تجميل المدينة أمام الأفواج السياحية العمل فى تطوير ورفع كفاءة جدارية مطار الأقصر الدولي، حيث تتم أعمال إحلال وتجديد لمجسم الجدارية بشكل حضاري من خلال تزويدها بكشافات إنارة حديثة.



استمتاع السياح داخل المعابد بالأقصر



أفواج من حول العالم داخل المعابد



إقبال كبير من السائحين داخل مقصورة قدس الأقداس بالكرنك



الأفواج من حول العالم فى المعابد