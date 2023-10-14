انطلاق فعاليات مبادرة "حرفتك مهنتك" في مراكز الشباب والرياضة بدمياط

انطلقت فعاليات مبادرة "حرفتك مهنتك" داخل مراكز الشباب التابعة لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، وذلك بمشاركة أندية الفتاة والتطوع لدعم وتمكين الفتيات.

تضمنت فعاليات المبادرة عقد ورش عمل لتدريب الفتيات على المشغولات اليدوية، والتطريز وكذلك بعض المشغولات الخشبية بهدف إكساب الفتيات مهارات العمل المتنوعة المختلفة.

ومن جانبه صرح الدكتور وليد الشاذلى وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن مبادرة "حرفتك - مهنتك" تهدف إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، وكذلك استثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة السيدات والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة.

وتابع أن المبادرة تزعم أيضا التوجه نحو ريادة الأعمال، وتأهيل الفتيات لسوق العمل من خلال تقديم التدريبات اللازمة لتعلم حرفة تمكنهم من تنفيذ عملهم الخاص، لافتا إلى أن هذا الأمر ينعكس على تحسين الدخل الخاص بهم.

وشدد وكيل وزارة الشباب والرياضة بدمياط، أن هناك الكثير من المبادرات التى تهدف إلى تمكين الفتيات أبرزها مبادرة "ريحانة" البرنامج القيادى لدعم وتمكين الفتيات والذى انطلق لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم من أجل تنمية مهارات الفتيات وتأهيلهن لسوق العمل بالشكل المطلوب.

وأضاف أيضا أن المديرية ستقوم بتنفيذ ورش العمل الخاصة بتلك المبادرة فى كافة مراكز دمياط، لضمان الوصول إلى أكبر عدد ممكن من أبناء المحافظة.