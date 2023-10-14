انتخاب الدكتور عماد البنا نقيباً لأطباء بنى سويف وفوز قائمته بجميع المقاعد

أسفرت انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف، عن فوز الدكتور عماد البنا، بمنصب نقيب الاطباء، وفوز قائمته بجميع المقاعد، حيث فاز الدكتور أيمن عبد الباسط والدكتور صفوت عبدالغفار، بمقعدي فوق السن، وفوز الدكتور عمرو نادي، والدكتورأيمن هنداوي، بمقعدي تحت السن.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء الفرعية ببنى سويف، برئاسة المستشار محمد سمير قنديل، عن نتيجة فرز أصوات الناخبين من الأطباء أعضاء الجمعية العمومية، ممن لهم حق التصويت، والتي اسفرت عن حصول الدكتور عماد البنا، على 740 صوتا مقابل 170 صوتا لمنافسه الدكتور مصطفى هارون، وفاز بمقعدي فوق السن الدكتور أيمن عبد الباسط بـ 521 صوتا والدكتور صفوت عبدالغفار بـ 513 صوتا، وفاز بمقعدي تحت السن الدكتور عمرو نادي بـ 701 صوتا والدكتور أيمن هنداوي حصل على 621 صوتا.

وأجريت الانتخابات الجمعة بمقر نقابة الأطباء ببنى سويف حيث تنافس فى الانتخابات قائمتين الأولى قائمة البناء ونافس بها على مقعد النقيب الدكتور عماد البنا رئيس قسم العظام بمستشفى بنى سويف الجامعى، واثنين على مقعد فوق السن هم: الدكتور أيمن عبدالباسط، والدكتور صفوت عبد الغفار، واثنين على مقعد تحت السن وهما الدكتور أيمن هنداوي، والدكتور عمرو نادى، ونافس بنفس القائمة على مقعد قطاع شمال الصعيد الدكتور عمرو محمد على.

والقائمة الثانية الاتحاد الأولى نافس على مقعد النقيب الدكتور مصطفى هارون، رئيس قسم الحروق بمستشفى بنى سويف التخصصى، واثنين على مقعد أعضاء فوق السن هما الدكتور حمادة عشري، والدكتور ماهر فوزي محمود، واثنين على مقعد أعضاء تحت السن هما الدكتور رمضان ربيع البكري، والدكتور محمد أحمد جودة.