النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي فى واقعة حريق مخزن بلاستيك فى المرج

كتب عبد الله محمود

طلبت نيابة المرج سرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مخزن بلاستيك بمنطقة عزبة النخل، بالإضافة إلى تقرير الحالة الصحية لعاملين أصيبا بحالة اختناق جراء تصاعد الدخان من الحريق.

كان فريق النيابة العامة انتقل إلى مكان حريق مخزن بلاستيك فى منطقة المرج لمعاينة موقع الحريق، وإجراء التحقيقات اللازمة حيال الواقعة، وبيان سبب اندلاع النيران الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بإرسال تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض الحريق.