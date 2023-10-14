اليوم السابع
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النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي فى واقعة حريق مخزن بلاستيك فى المرج

السبت، 14 أكتوبر 2023 02:25 م
النيابة تطلب تقرير المعمل الجنائي فى واقعة حريق مخزن بلاستيك فى المرج حريق- أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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طلبت نيابة المرج سرعة إرسال تقرير الأدلة الجنائية في واقعة نشوب حريق داخل مخزن بلاستيك بمنطقة عزبة النخل، بالإضافة إلى تقرير الحالة الصحية لعاملين أصيبا بحالة اختناق جراء تصاعد الدخان من الحريق.
 
كان فريق النيابة العامة انتقل إلى مكان حريق مخزن بلاستيك فى منطقة المرج لمعاينة موقع الحريق، وإجراء التحقيقات اللازمة حيال الواقعة، وبيان سبب اندلاع النيران الحقيقى، والتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه.
 
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بإرسال تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات غموض الحريق.
 
 






نشوب حريق

شبه جنائية

مخزن بلاستيك

تحقيقات النيابة

قسم المرج



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