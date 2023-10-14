المشدد 7 سنوات للمتهمين بخطف سيدة والتعدى عليها بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، 6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات ووضعهم تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، لاتهامهم بخطف سيدة والاعتداء عليها بالزقازيق.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد عبد الكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 10460 لسنة 2022 جنايات الزقازيق، المقيدة برقم 4017 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق ليوم 27 أكتوبر الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: هدير ف ع خ، 49 سنة، وأحمد ج أ ط، ومحمود م ف أ، ورحاب ج ف س، وبسنت أ ع أ ي، ورضا ع خ، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليها هـ م ف م، 62 سنة، مدير بالمعاش بمديرية الزراعة، والتعدي عليها بالضرب بعد خطفها ومحاولة الاعتداء عليها بالزقازيق.