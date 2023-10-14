المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، مما أسند إليه من اتهامات وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح النارى والذخيرة، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير ، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى ، بأمانة سر صلاح تمام.