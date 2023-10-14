المشدد 3 سنوات لمتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه، مما أسند إليه من اتهامات وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة السلاح النارى والذخيرة، لاتهامه بإحراز سلاح نارى بدائرة مركز جرجا.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير ، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى ، بأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث الواقعة لشهر يونيو لعام 2023 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "ر،أ" تهمة إحراز سلاح ناريا مششخنا بندقية آلية وعدد 3 ذخائر طلقات تستخدم فى السلاح الناري، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
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