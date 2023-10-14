المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة الجوهر المخدر، لاتهامه بالاتجار بالمخدرات وإحراز سلاح أبيض بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد المنعم، وعضوية المستشارين مصطفي أبو القاسم زيدان، وإبراهيم مرتضي إبراهيم ، بأمانة سر محمد عبد الحميد، وأحمد سعد.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس عام 2023 ، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم "م،م" تهمة إحراز جوهرا مخدرا الحشيش وكان ذلك بقصد الاتجار، وإحراز سلاح أبيض مطواه قرن غزال بدون ترخيص، حيث وردت معلومات عن قيام المتهم بالاتجار فى المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة، تم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.