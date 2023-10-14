"القومى للمرأة" بالإسكندرية: غدًا انطلاق المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوي"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية، انطلاق فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات (دوي)، غدًا بمحافظة الإسكندرية، حيث ينفذها المجلس القومى للمرأة تحت رعاية دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وتحظى برعاية من السيدة انتصار السيسي، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتى تنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت ماجدة الشاذلى، أن المبادرة تهدف الى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية ، وتستمر حتى 19 أكتوبر.

وأضافت أن الفعاليات تتضمن عقد معسكرات بالمدارس بالمرحلة الإعدادية بالمحافظة، وتشمل المعسكرات تنظيم دوائر حكي للفتيات ، وتعليمهن مجموعة من الحرف اليدوية البسيطة والرسم بالصلصال ورسم جدارية لدوى علي جدران المدرسه التي سيتم تنفيذ المعسكر بها، بالإضافة إلى فقرات فنية وعقد نادي مشاهدة وحوار للأجيال للطالبات وأسرهم وفتح المناقشات المجتمعيه بينهم.

كما أشارت الى أنه على هامش المبادرة تم تنفيذ إجتماع تنشيطي يسبق تنفيذ الفاعليات لمجموعة من الميسرات بغرض التعريف بكيفيه إدارة عدد من دوائر الحكى ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة.