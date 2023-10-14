السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى ، بأمانة سر صلاح تمام.

تعود أحداث الواقعة لشهر يناير عام 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين " م،أ" ، "ر،أ" ، "أ،م" سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من المجنى عليه " م،م" بالإكراه حيث قاموا بإستدراجه لأحدي الطرق بعدما احتالوا عليه لتصيده بها حال حمل المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش ، والمتهم الثاني سلاح أبيض مطواة، والمتهم الثالث لعصا شوم قاموا بالتعدي عليه وسرقته بالإكراه ، كما ضربوا المجنى عليه عدة ضربات من مؤخرة سلاح ناري فرد كان بحوزه المتهم الأول ، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.