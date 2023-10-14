اليوم السابع
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السبت، 14 أكتوبر 2023 04:24 م
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السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج

السبت، 14 أكتوبر 2023 03:04 م
السجن المشدد 5 سنوات لـ 3 متهمين بسرقة شخص بالإكراه فى سوهاج هيئة المحكمة - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة 3 أشخاص بالسجن المشدد لمدة 5  سنوات، لاتهامهم بسرقة شخص بالإكراه وإحراز سلاحا ناريا بدون ترخيص، بدائرة مركز جرجا.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى ، بأمانة سر صلاح تمام.
 
تعود أحداث الواقعة لشهر يناير عام 2023، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين " م،أ" ، "ر،أ" ، "أ،م" سرقة هاتف محمول ومبلغ مالى من المجنى عليه " م،م" بالإكراه حيث قاموا بإستدراجه لأحدي الطرق بعدما احتالوا عليه لتصيده بها حال حمل المتهم الأول سلاح ناري فرد خرطوش ، والمتهم الثاني سلاح أبيض مطواة، والمتهم الثالث لعصا شوم قاموا بالتعدي عليه وسرقته بالإكراه  ، كما ضربوا المجنى عليه عدة ضربات من مؤخرة سلاح ناري فرد كان بحوزه المتهم الأول ،  وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 
 
 






سوهاج

جنايات سوهاج

السرقة بالإكراه

السجن

جرجا



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