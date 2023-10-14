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الحكومة تحذر من صفحات إلكترونية تعلن عن توفير قروض للمستهلكين

السبت، 14 أكتوبر 2023 12:11 م
الحكومة تحذر من صفحات إلكترونية تعلن عن توفير قروض للمستهلكين انفوجراف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية.
 
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع جهاز حماية المستهلك، الذي أكد زيف تلك الصفحات الإلكترونية المتداولة التي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية.
 
وشدد على أن تلك الصفحات مزيفة، وغير تابعة لأي كيان تجاري قانوني، حيث تستهدف استغلال البيانات الشخصية للمواطنين، واختراق حساباتهم البنكية، مناشداً المواطنين عدم الإدلاء بأي معلومات عن حساباتهم، أو التعامل مع أي صفحة إلا بعد التأكد من تبعيتها لكيان تجاري قانوني، تجنباً لوقوعهم في محاولات نصب، وفي حالة ورود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن للجهاز ١٩٥٨٨.
 
انفوجراف
انفوجراف

 







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