افتتاح فعاليات الملتقى التسويقى الثالث للتمور فى الوادى الجديد.. صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ، اليوم السبت، فعاليات الملتقى الثالث للتمور المصرية بأرض المعارض بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بمشاركة محافظى، أسوان، والمنوفية، وشمال سيناء، ومطروح ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من أساتذة البحوث والجامعة والخبراء والمنتجين والمصدرين والمزارعين والشركات والبنوك والجمعيات الأهلية وأصحاب الحرف اليدوية.

وتنظم محافظة الوادي الجديد، الملتقى التسويقي الثالث للتمور بالوادي الجديد، والذي يقام للعام الثالث على التوالي، بمشاركة عارضين من محافظات ودول وذلك لدعم قطاعي إنتاج وتصنيع التمور بالمحافظة، وتعزيز علاقات التعاون مع الدول المختلفة، حيث يضم الملتقى معرضًا لمنتجات التمور ومشتقاتها واصحاب الحرف اليدوية والزراعية، بمشاركة أكثر من 100 عارض بالمهرجان من منتجي ومصنعي التمور على مستوى الجمهورية وبعض الدول العربية مثل اليمن.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن الملتقى التسويقي للتمور يضم ندوات علمية عن الوضع الراهن لآفات التمور في المحافظة، ورصد واستكشاف علم المستقبل في الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء، وتأثير التغيرات المناخية على أمراض نخيل البلح، والحد من التغييرات المناخية باستخدام منتجات النخيل الثانوية في تغذية الحيوان ، كما ينظم ملتقى التسويقي للتمور مسابقة لاختيار ملكة جمال التمور لعام 2023، لاختيار الأطفال من سن 6 حتى 12 عاماً.

ويقام الملتقى للعام الثالث على التوالى فى الفترة من 14 حتى 15 من أكتوبر الجارى، ويتزامن مع موسم جني البلح بمحافظة الوادي الجديد التي تضم نحو 4 ملايين نخلة مثمرة منتجة للبلح السيوي النصف جاف والمعروف بمسمى البلح الصعيدي علاوة على وجود أصناف أخرى تصل إلى 13 نوعا من الأنواع الرطبة والنصف جافة والجافة.

ويضم الملتقى عددا من الجلسات البحثية حول صناعة وتسويق التمور، والوضع الراهن لآفات التمور بمحافظة الوادى الجديد، والرصد والاستكشاف علم المستقبل فى الإدارة الذكية لسوسة النخيل الحمراء، وتأثير التغيرات المناخية على حدوث أمراض نخيل البلح، والحد من التغيرات المناخية باستخدام منتجات النخيل الثانوية فى تغذية الحيوان، والتمور الوظيفية كنز الصحراء والقيمة الغذائية وغذاء المستقبل.