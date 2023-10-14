أول كورال للأطفال بكفر الشيخ.. يحيى المناسبات والاحتفالات على مستوى الجمهورية.. الفريق حصل على فئة "أ" متميز لأعلى تقييم من وزارة الثقافة.. والأطفال: نفتخر بمشاركتنا فى إحياء المناسبات

كفر الشيخ- محمد سليمان

حظيت محافظة كفر الشيخ بتكوين أول كورال للأطفال تابع لثقافة كفر الشيخ، يضم الأطفال من عمر 6 سنوات حتى الـ 18 سنة، وتمكن هذا الفريق منذ تكوينه في إحياء الاحتفالات والمشاركة في المحافل في كافة المحافظات المصرية، وتولت الشاعرة عزيزة الشراكي تأسيس هذا الفريق ورعايته حتى هذا التاريخ برفقة بعض أعضاء فريق العمل بقصر ثقافة أنور المعداوى، ويتولى تدريب الفريق وقيادته الموسيقى محمد جاويش، وهناك العديد من الموسيقيين الذين تولوا تدريب الفريق لفترات متعددة من إنشاؤه.

تكوين فريق كورال الأطفال بكفر الشيخ

قال خضر عبدالباقي، مدير قصر ثقافة كفر الشيخ، بدأت الإرهاصات الأولى لتكوين فريق كورال قصر ثقافه أنور المعداوي عام 1994م، عندما تولي الموسيقي الراحل محمود فكري، تكوين النواة الأولى له بمجموعة من أطفال كفر الشيخ، والذي تولى القيام بالعروض الخاصة بختام مهرجان القراءة للجميع، وكان يضم في هذا الوقت مجموعة من الأطفال منهم، انجي وأحمد طاهر ونادي العشري، ومجموعة أخري من الأطفال في ذلك الوقت ومنهم من أصبح أحد أهم الموسيقيين في كفر الشيخ وفي مصر.

استمرار عطاء الفريق

وأضافت الشاعرة عزيزة الشراكي، مديرة قصر أنور المعداوي، استمر الفريق يقدم بعض الفقرات المتفرقة في احتفالات كفر الشيخ المختلفه حتي عام 1999، حين تولي عازف الناي والموسيقي وليد طاووس قيادة الفريق، وهنا انتقل الفريق نقله نوعية حيث قام بتدريب الفريق وقيادته بشكل أكاديمي، وأكثر احترافيه، وقدم الفريق العديد من الاحتفالات العامة علي مستوي المحافظة والجمهورية، وشارك في احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة في حديقة الفسطاط والحديقة الثقافية ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، والمنصورة والشرقية ودمياط، والمشاركة في مهرجانات الطفل علي مستوي الجمهورية، وانتهت فترته بعرض متميز للقناة الفضائية المصرية بالقاهرة والذي كان يتولي رئاستها في هذه الفترة الاعلامي جمال الشاعر، وكان يضم الفريق في هذه الفترة مجموعة متميزة من الأطفال والذين يشغلون الان العديد من الأماكن والمناصب المتميزه منهم، محمد بسيوني، ومحمود شعبان، ومحمد النجار، وأحمد ومحمود غلوش، ومحمد ومصطفي عادل، وخالد محي ورضا عبد العزيز ،وإسماعيل سرحان، ومروة ونبيلة عبد التواب، واسماء الجندي، والعديد من الأصوات المتميزة والأحلام التي عانقت السماء حتي تتحقق والذي تجاوز عددهم في هذه الفترة ال٥٠طفل والتي تتراوح أعمارهم مابين ال6 أعوام حتى 18عام ،وصاحب الفريق في هذه الفترة الراحل عازف الكونترباص الموسيقي عصام عياد، ومجموعة أخري من العازفين، وفي هذه الفترة كانت فتره ذهبية في تاريخ الفريق، والتي استمرت حتي عام 2003 م، تلي ذلك تولي الموسيقي وعازف الكمان الدكتورأسامة رشاد، قيادة الفريق وشاركوا في العديد من الفعاليات المتميزة ومهرجان الطفل الذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة وتميزت هذه الفترة أيضا بتوليد جيل مميز من الموسيقيين والعازفين في كفر الشيخ منهم أسامة ومحمود البحيري وغيرهم.

تكريمات نالها الفريق

وأكدت الشراكي،ثم تولي بعد ذلك الموسيقي والموزع والملحن المتميز محمد بسيوني، قيادة الفريق، ولاقي الفريق في هذه الفترة العديد من الكريمات وشارك في العديد من الاحتفالات أهمها احتفال المحافظة بأعياد اكتوبر والعيد القومي هذا وقد قدم اللواء المهندس أحمد زكي عابدين ،محافظ كفر الشيخ الأسبق العديد من المكافآت المالية، وأمر بشراء زي للفريق وقام اللواء كمال حجاب، بتأليف قصيدة ومنحها للفريق بعد حضور الندوة التثقيفية لانتصارات اكتوبر والذي شارك فيها الفريق بالعرض أمامه.

الجيل الثاني والثالث للكورال

وقالت الشراكي، ضم الفريق في هذه الفترة العديد من الأصوات المتميزة والعازفين المتألقين في مجالهم حتى الآن منهم محمد عبدالسميع ميدو، وأمنية صبري، ومحمود حجازي، وهنا كانت قمة سعادتنا حين تولي القيادة أحد أبناء الفريق واستطعنا هنا أن نقول توالت القيادة الجيل الثاني من أبنائنا وانتقلت بعد ذلك القيادة للجيل الثالث حين تولي المطرب وعازف الناي المتميز محمد عبد السميع، والذي تدرب على يد الموسيقي محمد بسيوني، وبإشراف الفنان رامي شهاب، وتميز الفريق في هذه الفترة بالمشاركات الموسعة على مستوى المحافظة والجمهورية، وعرضوا على أهم المسارح منها معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومسرح أم كلثوم، وقاعة نجيب محفوظ بمؤسسة الأهرام، ومعارض الكتاب في كفر الشيخ، ودسوق، وتم تكريم الفريق والمدربين من قبل رئيس الهيئة العامة للكتاب و مجلة علاء الدين ومؤسسة الاهرام، وضم الفريق في هذه الفترة من الاطفال مهند جاويش، وملك عزت، وسما الجبالي، ولينة قادومة، وهنا ورغد ممدوح، وهنا طارق، وشيماء محمد، وشهد ولينة.

منح الفريق فئة أ مميز

وأكدت الشراكي، استمر الفريق في تميزه حتي وصل إلي القيادة الموسيقي، وعازف التشيلو الرائع محمد جاويش، والذي تولي تدريب وقيادة الفريق ونقله نقلة نوعية باختيار مجموعة متميزة من الأغاني، وقيامه بعمل توزيعات مختلفة ومتميزة مما جعل لجنة تقييم فرق الكورال على مستوى الهيئة، إبداء إعجابهم الشديد بما يقدمه ،ومنحه تقييم فئة ال أ مميز، وهذا أعلى تقييم يمكن أن يقدم لفرق الكورال من الأطفال، وشارك الفريق في العديد من الفعاليات المتميزة منها مبادرات حياة كريمة، وثقافتنا في اجازتنا، واليوم العالمي للمسنين، وانتهت بمشاركته التي لاقت إعجاب الحضور في احتفالية محافظة كفر الشيخ بمرور 50 عام على انتصارات اكتوبر المجيد بالمركز الثقافي بكفر الشيخ بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

الفريق يضم أكثر من الأطفال

أكد محمد جاويش، مدرب الفريق، أن فريق كورال قصر ثقافه أنور المعداوي يضم أكثر من 30 من الأطفال الذين يتراوح أعمارهم مابين ال 6 أعوام وال 18 عام، بالإضافة إلي مجموعة من العازفين ،وقد ضم الفريق مجموعة من الأصوات المتميزة منها شهد خليل، ومهند جاويش، وحبيبة وليد، ومنه الله، ونور وشروق السواق، وجودي البشبيشي، وايسل وعبد الرحمن، ورحمة، والكثير من الأسماء، ومن أقدم الأعضاء في الفريق هشام منصور ،والذي انضم لكورال وان عمره 6 سنوات وهو الآن 18 سنة ـ ومن العازفين المتميزين أحمد خالد.

تحمل السفر ومشقة الانتقال في سبيل اسعاد الأخرين

قال هشام منصور، إنه التحق بالفريق وكان عمره 6 سنوات، وظل يتدرب وينمى موهبته، طوال 12 سنة كاملة، ويتمنى ان يكون طبيبا، ومطربا، وأنه يعشق المطربين الكبار، أمثال أم كلثوم، وعبدالخليم حافظ، وفريد الأطرش.

وأضاف جاويش، يشارك الأطفال من جميع مراكز المحافظة في هذا الفريق، فمنهم من يقيم في الحامول، والخدمية، والرياض، وبيلا، واريمون، ودفريه، ويستمر التدريب للعديد من الساعات، ولكن هؤلاء الأطفال يتحملون هذه المشقة بمحبة وتفاني رغبة في تعلم الجديد.

قال مهند جاويش، عضو الكورال، سعيد بالمشاركة في الفريق، والتدريب به، فجاءت بناء على رغبته، ويتم تدريبهم على الأغاني المتعددة، والتدريبات والمشاركة في إحياء الاحتفالات تعطية تدفعه، لمزيد من التفوق.

وأكد شهد خليل، عضو الفريق، منا من يتحمل مشقة السفر من مراكز متعددة، للمشاركة والتدريب، وتنمية موهبتهم، ليكونوا يوما ما مطربين متميزين، مشيراً إلى أنها تتوجه بالشكر لمن يدربهم ويهتم بهم.

وقالت حبيبة وليد، عضوة الفريق، عندما علمنا بفريق كورال أطفال، شجعتها أسرتها على المشاركة في الكورال، وتنمية موهبتها في الغناء، مؤكدة أن التدريب والغناء، والمشاركة في إحياء الحفلات متنفس متميز لها ولكل الفريق.

وأكدت منة الله، عضوة الفريق، وجود فريق كورال للأطفال من الأمور التي أسعدتها، لذلك سارعت للمشاركة في الفريق، للتدريب، و إبراز موهبتها، والتعلم من مدرب الفريق، ومن المسئولين عنه، موجه الشكر لأسرتها، ولكل من اهتم بها.

أخر مشاركات الكورال واداخل البهجة على المسنات

وأضافت الشاعرة عزيزة الشراكي، مديرة قصر أنور المعداوي، أخرما شارك فيه الكورال الاحتفالية بانتصارات أكتوبر، وتغنى الأطفال بالأغاني الوطنية المتعددة، كما شارك في الاحتفالية بالمولد النبوي الشريف حيث شارك فريق كورال بمجموعة متنوعة من الفقرات الغنائية والتي تضمنت :ميدلى دينى جماعى " يا إمام الرسل " حبيبة وليد"، صلوا على النبى " رحما بسيونى"، حبيبى رسولى " نور رضا "، "روضة الهادى " عبد الرحمن بسيونى "، "بنوره هادينا "ايسل"، "عليك سلام الله " مهند جاويش "، سكر قراقيش " جماعي، إضافة لاحتفالية بدار المسنين بسخا ضمن مبادرة"هم بركتنا لإسعاد كبار السن "،والتي أطلقتها ادارة الدار لدمج النزلاء بالمجتمع، وإدخال السعادة إلى قلوبهم، وتضمنت الاحتفالية ورشة حكي تحت عنوان "احكي ياجدتي" وقامت بها بعض الجدات اللائي يسكن الدار وقاموا من خلالها بسرد بعض الحكايات والحواديت لاطفال فريق كورال القصر المشاركين في الفاعلية وتضمنت الاحتفالية أيضا فقرات غناء فردي وجماعي لبعض أعضاء فريق كورال القصر، منها سيدنا النبي، حنين لنور رضا، رايحة فين ياحاجة لشروق السواق، وقمر سيدنا النبي لعبدالله عماد حبيبي ،يامحمد لفاطمه داش، والعديد من الفقرات الأخري بناء علي رغبات أمهاتنا الاعزاء داخل الدار، وقاموا الاطفال بتوزيع بعض قطع الشيكولاته على الجدات المتواجدات بالدار، وشاركوا أمهاتنا أطفالنا الغناء والاستمتاع بيهم.



اختيار المشاركات بعناية



اداء الفريق لأحد المسرحيات



أداء متميز للأطفال



اسعاد الاطفال للمسنات



الفريق في احدى سفرياته



الفريق يححي الذكرى ال50 لانتصارات اكتوبر



المشاركة بمصيف بلطيم



تدريب الاطفال



تديب الفريق



جانب من التدريب



جانب من تدريب فريق



زيارة عدد من الفريق للمتحف



صورة سلفي للفريق



عدد من الأطفال برفقة المسنات في الدارط



لقاء اليوم السابع بأعضاء الفريق



لقاء اليوم السابع مع مديرة القصر



لقاء اليوم السابع مع ىمدرب الفريق