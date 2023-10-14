أخبار مصر.. الهيئة الوطنية تعلن انتهاء فترة الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء عمل لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية اليوم.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..
الرئيس السيسى يتلقى اتصالا من "ماكرون" بشأن مستجدات التصعيد العسكرى فى غزة
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك في إطار التشاور المستمر بين الرئيسين فيما يتعلق بمستجدات التصعيد العسكري في قطاع غزة.
الرئيس السيسى يبحث مع وزير خارجية تركيا تطورات التصعيد العسكرى فى قطاع غزة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.
رئيس الوزراء من بورسعيد: الدولة مهتمة بإقامة أسواق حضارية حديثة بالمحافظات
خلال جولته اليوم بمحافظة بورسعيد، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجمع الأسواق بالمدينة، الذي يمثل القلب التجاري لها، حيث أشار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة اتخذت خطوات ثابتة في مجال تطوير الأسواق، موضحاً أنه تم إنشاء أسواق على أحدث الطرز وأصبحت تشهد إقبالا كبيرا من أبناء المحافظة وزوارها كسوق الأسماك الجديد، وسوق الخضراوات والفاكهة، وسوق العصر، والتي تعد نقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتقدم أسعارا مخفضة للمواطنين، وتهدف لتوفير فرص عمل للشباب.
الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء فترة الترشح للانتخابات الرئاسية رسميا
رئيس الوزراء: تقرير أسبوعى لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن زيارته لمحافظة بورسعيد اليوم تضمنت تفقد عدد من المشروعات الصناعية، مشيرا إلى أن تفقد بعض المنافذ للسلع مع بداية تطبيق مبادرة خفض الأسعار وسيكون هناك تقرير أسبوعى لمتابعة هذه المبادرة.
الحكومة تحذر من صفحات إلكترونية تعلن عن توفير قروض للمستهلكين
حذر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من صفحات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تبعيتها لإحدى شركات بيع الأجهزة المنزلية بالتقسيط، وتعلن عن توفير قروض للمستهلكين شرط الإدلاء ببياناتهم الشخصية.
وزير الخارجية يؤكد ضرورة الوقف الفورى للقصف وأية عمليات عسكرية برية فى غزة
تلقى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالاً هاتفيا منّ جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد
الأوروبي، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، عبر منصة "x".
السكر يتراجع لـ27 جنيها والأرز يتراوح بين 18 و20 جنيها ضمن مبادرة تخفيض الأسعار
بدأت اليوم منافذ القطاع الخاص و السلاسل التجارية تخفيض أسعار المنتجات الغذائية بنسب تراوحت بين 15 و 25 ٪ لمدة 6 أشهر تنفيذا لمبادرة مجلس الوزراء التى أطلقها بالتعاون مع الوزارات المعنية واتحادى الغرفة التجارية و الصناعية.
وتتضمن المبادرة 7 سلع أساسية وهى "السكر، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،واللحوم والدواجن والبيض .
مصادر مطلعة: السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط
قالت مصادر مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، أن السلطات المصرية رفضت أن يكون معبر رفح مخصصا لعبور الأجانب فقط.
انطلاق قوافل التحالف الوطني وحياة كريمة المُحملة بالمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق
انطلقت صباح اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية تتضمن 1000 طن من المواد الغذائية واللحوم و40 ألف بطانية بجانب مايزيد عن 50 ألف قطعة ملابس وأكثر من 300 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبي وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها قوات الإحتلال الإسرائيلي علي قطاع غزة.
استعلم الآن عن نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم بالجيزة بالرقم القومى
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نتيجة مسابقة 30 ألف معلم
الخاصة بالمديرية (معلم فصل / رياض أطفال) عبر الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net/asp/teacher/Mainsrch.asp
وسائل إعلام عبرية: اجتياح القوات الإسرائيلية البرى لغزة يقترب
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن اقتراب علميات جيش الاحتلال الإسرائيلي باجتياح برى لقطاع غزة.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن "هيئة الأركان العامة بدأت بالموافقة على خطط قادة الوحدات، للاجتياح البري، ويعمل سلاح الجو على تعطيل تشكيلات الدفاع والقيادة التابعة للفصائل الفلسطينية، من أجل تقليص الخسائر في صفوف القوات حال دخولها بريا."
انخفاض طفيف بالحرارة غدا وأمطار بالسواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 28 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد
الجوية، أن يشهد غدا الأحد، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
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