الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية.. والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.