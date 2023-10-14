طقس الإسكندرية.. انخفاض الحرارة وتوقعات بهطول أمطار والعظمى 27 درجة "صور"

الإسكندرية -أحمد الزغبي

تشهد محافظة الإسكندرية اليوم السبت، انخفاض طفيف في درجات الحرار ة، ليسود طقس معتدل نهارا رطب في ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم، والعظمى 27 درجة، والصغرى تسجل 21 درجة.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد اليوم انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على مناطق متفرقة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 21، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 23.

وعلي صعيد آخر، أعلن اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض محافظة الإسكندرية لأمطار خفيفة إلي متوسطة اعتبارا من اليوم السبت، وتم اتخاذ الإجراءات الآتية:

- رفع درجة الإستعدادات ويتم نشر سيارات رفع المياه والبدالات.

- استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات.

- مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة.

- متابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة .

- إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

وشدد نافع، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، ونوه إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.