CNN: لقطات فيديو تكشف تدرب المقاتلين الفلسطينيين على "طوفان الأقصى" قبل عام

كتبت ريم عبد الحميد

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن لقطات فيديو تعود إلى العام الماضى أظهرت أن المقاتلين الفلسطينيين تدربوا على هجومهم على إسرائيل على مرأى من الجميع، وعلى بعد أقل من ميل واحد من حدود إسرائيل "المحصنة"، بحسب التقرير.

وأشارت الشبكة إلى أنه فى مقطع فيديو يعود إلى ديسمبر 2022، يمكن رؤية المقاتلين وهم يغمرون منطقة تدريب ويطلقون الصواريخ ويأسرون سجناء وهميين وهم يحيطون بمباني إسرائيلية وهمية.

وقالت "سى إن إن"، إن التحليل الذى أجرته للفيديو أظهر أن المخيم كان قد تم بناؤه للتو، وكان قريبًا جدًا من معبر إيريز، هو ممر المشاة بين غزة وإسرائيل الذي اقتحمه المقاتلون الفلسطينيون السبت الماضي.

وبحسب التقرير، فقد أظهر مقطع فيديو آخر تم التقاطه قبل أكثر من عام، المقاتلين وهم يتدربون على الإقلاع والهبوط والهجوم بالمظلات، وهو نفس أسلوب الهجوم غير المعتاد الذي تم استخدامه فى عمليه طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

وكشف فيديو نشره المقاتلون عن أشهر من الاستعدادات للهجوم، وأنه جرى التدريب عليه فى ستة مواقع عبر غزة، وكان أحد هذه المواقع على بعد أكثر من ميل فقط من حدود إسرائيل مع القطاع.