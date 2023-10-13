6 علامات تشير لضعف الصحة العقلية لا يجب تجاهلها

كتبت ميرفت رشاد

يمكن أن تؤثر الصحة العقلية السيئة بشكل مباشر على إنتاجيتك وحالتك المزاجية وعلاقاتك، وإذا لم تتم معالجتها، فإنه يمكن أن يعرض الشخص لخطر اضطرابات الصحة العقلية، على عكس الأمراض الأخرى، فإن علامات مشاكل الصحة العقلية ليست واضحة، ولكن بعض العلامات المبكرة لضعف الصحة العقلية هي اضطراب النوم والمزاج الكئيب والسلوك العصبي، يمكن أن يؤثر سوء الصحة العقلية سلباً على الصحة البدنية وقد يؤدي إلى أمراض خطيرة ومشاكل صحية مزمنة، إذا كنت تجد صعوبة في التركيز، أو تواجه مشاكل في النوم، أو تعاني من الأوجاع والآلام أو تنعزل عن نفسك، فيجب عليك استشارة خبير الصحة العقلية للوصول إلى جذور مشاكلك، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

قال الدكتور جيوتي كابور، كبير الأطباء النفسيين في الهند: "صحتنا العقلية لا تقل أهمية عن الصحة البدنية، والتعرف على علامات الصحة العقلية أمر بالغ الأهمية للتدخل المبكر والدعم".



علامات سيئة للصحة العقلية ولا ينبغي لأحد أن يتجاهلها أبدًا:

1. التقلبات المزاجية المستمرة : الشعور المستمر بالحزن أو اليأس أو التعرض لتقلبات مزاجية حادة تتداخل مع الحياة اليومية يمكن أن يكون علامة على الاكتئاب أو اضطرابات المزاج الأخرى.

2. الانسحاب الاجتماعي: إذا بدأت في عزل نفسك وتجنب الأصدقاء والعائلة، فقد يشير ذلك إلى الضيق العاطفي أو القلق الاجتماعي.

3. أنماط النوم غير المنتظمة: يمكن ربط الأرق أو النوم الزائد أو النوم المتقطع بمشاكل الصحة العقلية.

4. تغيرات الشهية والوزن: التغيرات الكبيرة في الشهية، سواء الإفراط في تناول الطعام أو قلة تناوله، يمكن أن تكون مؤشراً على الضيق العاطفي.

5. صعوبة التركيز: قد تكون الصعوبة في التركيز أو اتخاذ القرارات أو إكمال المهام علامة على مشاكل الصحة العقلية الأساسية، مثل القلق أو اضطرابات الانتباه.

6. الأوجاع المستمرة: قد تكون الأعراض الجسدية غير المبررة مثل الصداع أو آلام المعدة أو الأوجاع والآلام غير المبررة في بعض الأحيان من مظاهر الاضطراب العاطفي.